Sirio S.p.A. (EGM:SIO), azienda italiana operante nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, comunica che nella giornata di martedì 19 aprile 2022, entro i termini delineati dall'ultimo decreto di proroga, la Società ha provveduto a depositare, dinanzi al Tribunale Civile di Ravenna - Sezione Fallimentare, la proposta di piano di concordato preventivo e la documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 ("l.f."), unitamente alla proposta di cui all'art. 182 ter l.f.. Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società www.siriospa.it sezione Investor Relations e sul meccanismo eMarket Storage. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.