SIT S.p.A. (SIT:IM), multinazionale quotata al segmento Euronext Milan di Borsa Italiana che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha perfezionato un contratto di finanziamento da 15 milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Le risorse saranno destinate a sostenere nuovi investimenti in tematiche ambientali, efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile, green economy e per la costruzione dei laboratori di R&D nella nuova sede del gruppo, che permetteranno a SIT di sperimentare nuovi prodotti a fianco dei clienti in ottica di crescita della Società sia in Italia che all'estero. L'operazione, inoltre, segna un ulteriore tassello della società nella sua politica di diversificazione delle fonti di capitale. "Siamo molto soddisfatti di questa operazione" - ha detto Paul Fogolin, Chief Financial Officer di SIT – "essa ci consente di iniziare un rapporto di lungo periodo con Cassa Depositi e Prestiti, un primario operatore finanziario istituzionale, che ci supporterà nella realizzazione dei nostri nuovi laboratori di Ricerca e Sviluppo dove si pongono basi per molti dei futuri sviluppi di SIT. La nostra nuova sede risponderà ai criteri più avanzati di rispetto dell'ambiente ed efficientamento energetico e sarà un punto di riferimento per l'open innovation e la transizione energetica nel nostro settore".

