Skechers U.S.A. ha segnato un rally superiore al 4% in after market (la seduta di martedì al Nyse si era però chiusa con un crollo del 4,64%), dopo che il brand californiano di calzature ha comunicato risultati relativi al primo trimestre 2022 segnati da profitti netti in crescita da 98,6 milioni di dollari, pari a 63 centesimi per azione, a 121,2 milioni, e 77 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 80 centesimi, a fronte di ricavi rimbalzati del 25% annuo a 1,82 miliardi di dollari. Il consensus di FactSet era invece per 73 centesimi e 1,69 miliardi rispettivamente. (RR - www.ftaonline.com)

