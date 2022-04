L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Snam si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Nicola Bedin.

• Approvato il Bilancio di esercizio 2021;

• Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,2620 euro per azione per l'intero anno (di cui euro 0,1048 euro per azione già distribuiti nel mese di gennaio 2022 a titolo di acconto);

• Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;

• Approvata la politica in materia di remunerazione;

• Rinnovati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Fissato in nove il numero degli Amministratori e nominato il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nelle persone di:

• Monica de Virgiliis, Presidente

• Massimo Bergami, Amministratore

• Laura Cavatorta, Amministratore

• Augusta Iannini, Amministratore

• Piero Manzoni, Amministratore

• Rita Rolli, Amministratore

• Qinjing Shen, Amministratore

• Alessandro Tonetti, Amministratore

• Stefano Venier, Amministratore

(RV - www.ftaonline.com)