Snap affonda al Nyse e trascina al ribasso anche i titoli dei big dei social network (in particolare Meta Platforms ha toccato una perdita superiore al 4% nel mercato esteso). L'azienda californiana (creatrice della piattaforma di messaggistica Snapchat) ha comunicato per il secondo trimestre perdite nette in crescita da 151,7 milioni di dollari, pari a 10 centesimi per azione, a 422,1 milioni, e 26 centesimi. Su base rettificata il rosso si è attestato a 2 centesimi per azione ampiamente sopra ai 21 centesimi stimati dagli analisti. Le vendite sono salite del 13% annuo a 1,11 miliardi, in questo caso sotto agli 1,14 miliardi del consensus di FactSet. A deprimere i corsi del titolo a Wall Street è stato però soprattutto il fatto che il management non abbia fornito una guidance sul terzo trimestre citando "incertezze relative all'ambiente operativo". Snap ha toccato un tracollo del 28% in after market (la seduta di giovedì al Nyse si era invece chiusa in rally del 5,42%).

