Snap ha chiuso con un rally del 10,83% mercoledì al Nyse, recuperando parte del terreno perduto da quando in maggio l'azienda californiana (creatrice della piattaforma di messaggistica Snapchat) aveva dichiarato che molto probabilmente non rispetterà la guidance trimestrale a causa di un deterioramento dell'economia "più profondo e rapido di quanto previsto". Profit warning che aveva trascinato al ribasso a Wall Street colossi del Web che, molto più della stessa Snap, dipendono dalla pubblicità online. Secondo Brian Wieser della media agency GroupM, citato da MarketWatch, il profit warning va ridimensionato. Dopo la rapida crescita durante la pandemia, la guidance di Snap era decisamente irrealistica. Per Eric Gonzalez, analista di KeyBanc Capital Markets, Snap ha una vasta base di utenti e dispone di risorse significative da investire in realtà virtuale (e aumentata) e può fornire agli sviluppatori strumenti per coinvolgere i consumatori in modi unici. A fine marzo Snap aveva 332 milioni di utenti attivi giornalieri, in crescita del 18% rispetto al trimestre precedente. Snap rimane comunque in declino a Wall Street di oltre il 70% da inizio 2022.

(RR - www.ftaonline.com)