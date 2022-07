La Borsa di New York ha aperto l'ultima seduta della settimana in ordine sparso. Il Dow Jones guadagna lo 0,5%, l'S&P 500 lo 0,1%. Sotto la parità il Nasdaq Composite (-0,5%).

Tra i titoli in evidenza Snap -34%. L'azienda creatrice della piattaforma di messaggistica Snapchat ha comunicato per il secondo trimestre perdite nette in crescita da 151,7 milioni di dollari, pari a 10 centesimi per azione, a 422,1 milioni, e 26 centesimi. Le vendite sono salite del 13% annuo a 1,11 miliardi, sotto agli 1,14 miliardi del consensus di FactSet. A deprimere i corsi del titolo è però soprattutto il fatto che il management non abbia fornito una guidance sul terzo trimestre citando "incertezze relative all'ambiente operativo".

Twitter -0,5%. Il social media ha chiuso il secondo trimestre con un giro d'affari a 1,18 miliardi di dollari contro gli 1,32 miliardi del consensus. Nei tre mesi Twitter ha registrato perdite per 270 milioni di dollari contro l'utile di 65,6 milioni dello stesso periodo di un anno prima.

I due titoli trascinano al ribasso il resto del social media industry (Meta -5%, Pinterest -9%).

American Express +6%. Il colosso delle carte di credito ha alzato la stima sulla crescita dei ricavi annuali al 23-25% dal 18-20% della precedente guidance.

(RV - www.ftaonline.com)