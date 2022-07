Sogefi +5,8% estende il rally di venerdì in scia a risultati del secondo trimestre migliori delle attese. I ricavi sono saliti del 16,9% a/a a 374,9 milioni di euro, mentre l'utile netto di gruppo si è attestato a 10,0 milioni, +4,6% risetto ai 9,6 di un anno fa. Al 30 giugno l'indebitamento è in calo a 216,4 milioni (261,4 milioni al 30.6.2021). Confermato l'obiettivo 2022 di conseguire un risultato operativo, escludendo gli oneri non ricorrenti, sostanzialmente in 1linea con quello registrato nel 2021.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)