Sogefi -1,3% limita i danni rispetto all'indice di settore (FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio -2,8%) grazie ai dati del primo trimestre migliori delle attese comunicati venerdì pomeriggio. I ricavi sono in crescita dell'8% a/a a 352,8 milioni di euro contro il -4,5% della produzione di auto mondiale. Il free cash flow è positivo per 43,7 milioni (da +32,4 milioni l'anno scorso), il reddito operativo (EBIT) scivola a 21,2 milioni (da 25,4 milioni), l'utile netto scende a 10,7 milioni (da 11,8 milioni). L'indebitamento netto ante IFRS 16 scende a 213,4 milioni, da 258,2 milioni al 31 dicembre 2021 e a 261,1 milioni a fine marzo 2021. Guidance 2022 confermata (risultato operativo, escludendo gli oneri non ricorrenti, sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2021). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

