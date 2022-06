Il Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse S.p.A. (Soluzione Tasse o la Società), società a capo di un gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 9 giugno 2022, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria il prossimo 29 giugno 2022, in prima convocazione, e ove occorrendo, in data 30 giugno 2022, in seconda convocazione, la modifica della denominazione sociale da "Soluzione Tasse S.p.A." a "Allcore S.p.A.". Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore delegato di Soluzione Tasse Spa, ha commentato: «L'attività del gruppo si è molto sviluppata nel corso degli anni, andando ad abbracciare diverse aree di attività, oltre a quella storicamente legata alla consulenza fiscale. Oggi offriamo alle PMI una consulenza a tutto tondo, dove l'imprenditore è al centro e la sua crescita, accompagnata dai nostri professionisti e dai nostri esperti, è il vero core del nostro impegno imprenditoriale. Per questo abbiamo deciso di ripensare la nostra immagine, in un modo che rappresenti più compiutamente quello che siamo diventati e, soprattutto, quello che diventeremo nei prossimi anni». Il rebranding investirà gradualmente tutte le società del gruppo, a iniziare da Xriba srl che ha inaugurato questa stagione di evoluzione di immagine assumendo il nome di Yuxme e lanciando un nuovo software gratuito dedicato alle partite iva forfettarie che dal 1 luglio dovranno adeguarsi alla fatturazione elettronica. «Anche questo - ha aggiunto Massini Rosati - rappresenta un tassello del nostro percorso, perché il nostro impegno è di accompagnare l'imprenditore nella sua crescita, aiutandolo a intercettare le opportunità del mercato che è in continua evoluzione e offrendogli strumenti per farlo che siano alla sua portata. Yuxme fa questo, ti semplifica la vita e ti aiuta a liberare energie e creatività per sviluppare il tuo business».

(RV - www.ftaonline.com)