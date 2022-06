Il Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse (Soluzione Tasse o la Società), società a capo di un gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 21 giugno 2022, ha deliberato di accogliere la richiesta dell'azionista Dolphin s.r.l. e di procedere all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il 29 giugno 2022, con l'aggiunta del seguente argomento da sottoporre all'Assemblea: "Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti".

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, l'integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale come richiesto dall'azionista Dolphin s.r.l.. Tale richiesta dell'azionista Dolphin S.r.l. si fonda sul fatto che l'attività della società Soluzione Tasse S.p.A. e in generale del gruppo Soluzione Tasse si è molto sviluppata nel corso degli ultimi anni andando ad abbracciare diverse aree di attività, oltre a quella storicamente legata alla consulenza fiscale; si rende pertanto opportuno prevedere, tra le varie attività che costituiscono l'oggetto sociale, anche la seguente ulteriore attività: "La società potrà, inoltre, prestare esclusivamente il servizio di informazione sui conti di cui al numero 8 dell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB. Nello svolgimento di tale attività la società si atterrà a quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e seguendo i dettami di cui al Cap. II per l'ottenimento delle autorizzazioni."

Tale integrazione dell'oggetto sociale si rende opportuna affinché Soluzione Tasse ottenga la licenza AISP da parte di Banca d'Italia.

Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore delegato di Soluzione Tasse Spa, ha commentato: "Con la licenza AISP saremo in grado di offrire un servizio all'avanguardia alle decine di migliaia di utenti che si sono iscritti in questi giorni al nostro software gratuito Yuxme e che tra pochi giorni cominceranno a usarlo per la fatturazione elettronica. Potremmo infatti aggiungere ulteriori funzionalità al servizio premium integrando contabilità e servizi bancari, nel segno di una maggiore efficienza contabile. Contiamo di riuscire a soddisfare le esigenze di oltre 100mila utenti entro il mese di settembre, puntando ad aggiungere oltre 10 milioni di euro ricavi nel 2023 grazie a questi servizi."

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, il Gruppo Soluzione Tasse comunica che tale ruolo è attualmente ricoperto dal dott. Daniele Parretta – che riveste anche la carica di CFO della Società – nominato per tale ruolo dal Consiglio di Amministrazione del 20/10/2021.

(GD - www.ftaonline.com)