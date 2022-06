*CAPOGRUPPO SOLUZIONE TASSE SPA: *

Ricavi a € 12.607.125 a fronte dei ricavi pari a € 12.842.117 indicati nei precedenti comunicati

Ebitda pari a € 863.771 a fronte dell'EBITDA € 1,05 milioni indicato nei precedenti comunicati

Posizione finanziaria netta pari a € 10.087.654 a fronte di € 10.038.635 indicata nei precedenti comunicati

Milano, 14 giugno 2022 - *Soluzione Tasse *S.p.A. (Soluzione Tasse o la Società), società a capo di un gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'attività di revisione (appostamento FISC e slittamento al 2022 di parte dei crediti di imposta relativi al progetto formativo 4.0), comunica, a integrazione e parziale rettifica delle informazioni pubblicate il 29 marzo 2022 in occasione dell'approvazione da parte del CdA del Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, che:

Ricavi a € 12.607.125 milioni di euro a fronte dei ricavi pari a € 12.842.117 indicati nei precedenti comunicati

Ebitda pari a € 863.771 milioni a fronte dell'EBITDA € 1,05 milioni indicato nei precedenti comunicati

Posizione finanziaria netta pari a € 10.087.654 a fronte di € 10.038.635 indicata nei precedenti comunicati

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della sola capogruppo Soluzione Tasse S.p.A. presenta un utile pari ad € 796.666 a fronte di un utile pari a euro 1.164.774 precedente comunicati, che verranno così destinati:

€ 777.406 a riserva straordinaria

€ 19.260 a riserva legale

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la proposta di non distribuire i dividendi per l'anno 2021.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, la Società ha mostrato una crescita dei ricavi nel primo trimestre del 65% rispetto allo stesso periodo 2021, a fronte di un incremento della clientela del 15%, con un sensibile incremento del ticket medio e della marginalità per cliente, ha annunciato il rebranding della controllata Xriba Italia che dal 15 giugno sarà presente sul mercato con un prodotto specifico per le partite iva in regime forfettario dal quale ci si aspetta un significativo risultato in termini di ricavi già per il 2022.

Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore di Soluzione Tasse Spa, ha commentato: «Come sempre la nostra è una realtà dinamica, pronta a cogliere le opportunità di crescita e sviluppo che si presentano sul mercato. Per questo, siamo sicuri di riuscire a rispettare gli obiettivi che ci siamo dati per il 2022, in considerazione anche dell'ottimo inizio d'anno che ha visto l'intero team tecnologico impegnato in una profonda riorganizzazione culminata nella nascita di un nuovo prodotto destinato ai forfettari che dal 1 luglio dovranno adeguarsi alla fatturazione elettronica. Oltre alla crescita 2022, che stando ai risultati del Q1 supererà ampiamente le guidance comunicate all'inizio dell'anno, da questo nuovo mercato ci aspettiamo non meno di centomila nuovi utenti e più di 10 milioni di ricavi già nel 2023.».

(GD - www.ftaonline.com)