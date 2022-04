27 aprile 2022 - Il consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse, società a capo di un gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 27 aprile 2022, ha esaminato e approvato in data odierna il bilancio consolidato del gruppo Soluzione Tasse relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2021, redatto secondo principi contabili italiani e in fase di revisione da parte della societa? di revisione PKF ITALIA SPA.

27 aprile 2022 - Il consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse, società a capo di un gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 27 aprile 2022, ha esaminato e approvato in data odierna il bilancio consolidato del gruppo Soluzione Tasse relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2021, redatto secondo principi contabili italiani e in fase di revisione da parte della societa? di revisione PKF ITALIA SPA. Si ricorda che il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione del 29 marzo 2022.

*PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 *

**Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2021 delle società Soluzione Tasse Spa, ST Consulting Sas, Quantico Business Consulting srl, Soluzione Meeting srl, Soluzione Funding srl, Xriba Italia srl, e RSM srl., rientranti nel perimetro di consolidamento.

I Ricavi totali raggiungono i 30.871.413 milioni di euro e si attestano, registrando un incremento del 60% rispetto al 2020.

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è pari a 2.957.548 euro (+118%).

L'utile di esercizio consolidato è pari a 2.065.069 euro.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 20.326.995 euro e la Posizione Finanziaria Netta consolidata ammonta a 12.404.700 euro.

Gli schemi di bilancio consolidato sono presenti nelle ultime pagine del presente comunicato stampa.

Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore delegato di Soluzione Tasse Spa, ha commentato: «I risultati del 2021 confermano la validita? delle iniziative poste a base del nostro modo di fare impresa: capacita? di intercettare nuove opportunita? e di consolidare e sviluppare il core business. Questi risultati che superano le attese ci consentono di guardare con fiducia al 2022 nonostante le sfide poste dallo scenario di grande incertezza e instabilità economica. I dati del primo trimestre confermano infatti la crescita e proiettano Soluzione Tasse oltre il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio anno».

*RISULTATI Q1 2022 *

**Al 31 marzo 2022, i ricavi gestionali consolidati preliminari del Gruppo Soluzione Tasse non assoggettati a revisione legale dei conti ne?a verifica da parte del collegio sindacale risultano pari a Euro 9m, in crescita del 65%, rispetto a quanto registrato nel primo trimestre del 2021.

*PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA ED AZIONARIA *

**Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all'Assemblea dei soci l'approvazione di un piano di incentivazione su base monetaria e azionaria denominato "Piano di incentivazione monetaria ed azionaria Soluzione Tasse 2022-2024", da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di bonus monetari e di azioni ordinarie della Società agli amministratori esecutivi, ai dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché ai manager e collaboratori con responsabilità strategiche, della Società e/o delle società controllate, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima (il Piano). Il Piano ha l'obiettivo di creare uno stimolo per il top management del Gruppo che possa contribuire a far crescere le performance aziendali in termini di ricavi, redditività, e share price, ed incentivare ulteriormente la permanenza a lungo termine del capitale umano nelle aziende del Gruppo.

Il Piano rappresenta uno strumento volto a favorire la fidelizzazione delle risorse chiave, che costituiscono uno dei fattori di interesse strategico per la Società e l'intero Gruppo, nonché a incentivare i beneficiari al miglioramento della performance della Società e del Gruppo, beneficiando di un incentivo monetario ed azionario al raggiungimento di performance aziendali e di Gruppo, in coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.

In particolare, il Piano, che si sviluppa su un periodo di performance triennale, è suddiviso in due componenti: quella monetaria, che rappresenta pertanto la remunerazione incentivante di breve termine (cd. MBO), basata esclusivamente sul pagamento di un premio in denaro su base annuale calcolato percentualmente sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale, e quindi non sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti; e quella azionaria, che invece rappresenta la remunerazione incentivante di medio-lungo termine (cd. Stock Grant), basata sulla consegna fisica degli strumenti finanziari Soluzione Tasse sottostanti al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale.

La componente azionaria del Piano prevede l'assegnazione di massime complessive n. 953.000 Azioni a favore dei beneficiari. Il regolamento del Piano, anch'esso approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione ma con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea dei soci, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet della Società www.soluzionetasse.com.

*AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE *

**Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea dei soci di deliberare un aumento di capitale a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 c.c. e dell'articolo 8.4 dello statuto sociale, in via scindibile e da eseguirsi anche in più tranches, per massimi nominali Euro 19.060, corrispondenti a massime n. 953.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, strumentale all'attuazione del Piano.

*PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO *

**Si riporta di seguito anche la proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio 2021 della Società, già in precedenza comunicata al mercato in data 29 marzo 2022 in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, che presenta un utile pari ad Euro 1.164.774. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di destinare l'utile di Euro 1.164.774 interamente a riserva straordinaria.

*CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA *

**Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l'Assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, per il prossimo 27 maggio 2022, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il 30 maggio 2022, in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. Si segnala che, oltre alla presa visione del bilancio consolidato e all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, l'Assemblea avrà all'ordine del giorno, in parte ordinaria, anche l'approvazione del piano di incentivazione monetaria ed azionaria 2022-2024 e, in parte straordinaria, l'approvazione dell'aumento di capitale gratuito a servizio del predetto Piano ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile.

*PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO *

**Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della sola capogruppo Soluzione Tasse S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 1.164.774 che verranno cosi?destinati:

euro 1.164.774 a riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non distribuire i dividendi per l'anno 2021

*DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE *

**La documentazione relativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale sia in Via San Gregorio, 55 Milano MI 20124 oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.soluzionetasse.com, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni" nei termini di legge. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società www.soluzionetasse.com

*FATTI DI RILIEVO OCCORSI NELL'ANNO 2021 *

**Di seguito vengono sintetizzati gli elementi significativi che hanno caratterizzato l'esercizio 2021 del Gruppo Soluzione Tasse Spa.

Nel mese di gennaio 2021 è stato attivato un finanziamento passivo con Banca Ifis di € 350.000;

Nel mese di Aprile 2021 è nata Quantico Business Consulting srl, società del gruppo operante nell'ambito della consulenza strategica e della formazione 4.0;

Nel mese di Aprile 2021 kick-off attività del team di quotazione;

Nel mese di Giugno 2021, Soluzione Tasse SpA ha acquistato dalla società Dolphin srl il marchio SOLUZIONE TASSE PAGARE MENO TASSE LEGALMENTE;

Nel mese di luglio 2021 è pervenuto un questionario da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano con richiesta di tutta la documentazione relativa al credito di imposta Ricerca & Sviluppo anni 2017-2020; in data 10 agosto 2021 sono stati presentati tutti i documenti richiesti, ad oggi non sono pervenute notifiche relative ad atti di contestazione;

In data 6 agosto 2021 viene nominato CdA con Presidente il dott. Gianluca Massini Rosati, Amministratore Delegato il dott. Antonio Piovesana e Consigliere il dott. Francesco Errico; - In data 20 ottobre 2021 viene nominato CdA con Presidente il dott. Gianluca Massini Rosati, Amministratore Delegato il dott. Antonio Piovesana e Consigliere indipendente il dott. Edoardo Narduzzi;

Nel mese di ottobre 2021, è stato stipulato contratto con la società di revisione PKF ITALIA s.p.a. per la revisione dei bilanci e consolidati esercizi 2021-2022-2023 inclusi i rendiconti semestrali;

In data 5 novembre 2021 il Gruppo Soluzione Tasse viene ammesso al mercato regolamentato Euronext Growth Milan;

Nel mese di novembre 2021, viene finalizzato il Finanziamento Simest per € 450.000 di cui 112.500 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata (Cofinanziamento a Fondo Perduto) e € 337.500 a valere sul fondo 394/81 (finanziamento) per lo sviluppo del commercio elettronico da realizzare in Francia tramite piattaforma propria;

Nel mese di novembre 2021, si finalizza l'ingresso nell'Equity della società Fintech Bflows srl , con acquisto di una partecipazione attraverso la controllata Xriba Italia srl per Eur € 139.000;

Nel finire dell'anno, Soluzione Tasse acquisisce la società RSM srl, società veicolo per l'acquisto, la ristrutturazione ed il frazionamento dì un immobile dì pregio in Roma, con l'obiettivo dì utilizzarne una parte per ospitare la sede locale della società. La stessa RSM nel dicembre 2021 ha affidato alla società i lavori dì ristrutturazione dell'intero compendio immobiliare;

Nel corso dell'anno 2021 il Gruppo Soluzione Tasse ha rafforzato il presidio della funzione antiriciclaggio, dotandosi dì un ulteriore responsabile per la verifica dei requisiti nel suo organico;

Nel corso dell'anno 2021 il Gruppo Soluzione Tasse ha effettuato una serie di attività legate alla formazione 4.0 del personale dipendente e alla transizione digitale che hanno permesso al gruppo di poter elevare gli standard dei collaboratori e la digitalizzazione di tanti processi operativi. Il Gruppo ha potuto anche beneficiare di incentivi fiscali legati al sostenimento dei costi inerenti a tali progetti.

*FATTI DI RILIEVO OCCORSI NEL Q1 2022 *

**Di seguito vengono sintetizzati gli elementi significativi che hanno caratterizzato l'andamento dei primi 3 mesi del 2022 del Gruppo Soluzione Tasse Spa.

*1. One-night seminar 2022 in 11 città italiane (Tour) *

**Forti del successo degli eventi organizzati negli anni precedenti, Soluzione Tasse è tornata protagonista live in 11 città italiane con il nuovo One-Night Seminar sulla pianificazione fiscale. Tutti gli eventi sono stati condotti dal Presidente del Gruppo Gianluca Massini Rosati, che per ogni tappa ha tenuto una conferenza di circa due ore su argomenti legati alla fiscalità, con il fine di divulgare l'approccio di Soluzione Tasse e generare nuovi potenziali clienti per il gruppo.

In conseguenza a questi eventi, sono stati generati centinaia di clienti interessati ai servizi del gruppo e alla data odierna i ricavi generati da questa iniziativa hanno superato 1,3 m €. Per questo sono già state programmate altre 4 tappe dello stesso format per giugno 2022 nelle città di: Parma, Milano, Padova e Roma.

2. Nascita della business unit Crypt&Co.

A gennaio 2022 Soluzione Tasse ha avviato la nuova divisione Crypt&Co., attraverso la quale un team di commercialisti specializzati in asset virtuali offre consulenza fiscale e normativa ad aziende e privati che utilizzano o investono in criptovalute. Questa nuova business unit è composta da: un project manager, cinque commercialisti Crypto Specialist, una risorsa per l'espansione in Europa e una risorsa teleselling. Sono state avviate attività di marketing e comunicazione che hanno portato all'acquisizione di 37 nuovi clienti che hanno generato ricavi pari a € 87k. Nello stesso periodo sono state anche attivate alcune partnership che genereranno clienti nei mesi a venire con social community ed influencer, tra i quali: Club Terrabitcoin, Filippo Angeloni, The Crypto Gateway, Crypto Hero, iGenius e Sygnum (Banca Svizzera Crypto Friendly).

Al fine di consolidare il suo posizionamento sul mercato, l'azienda parteciperà in qualità di sponsor e avrà Gianluca Massini Rosati come speaker, anche a 2 importanti eventi in materia: Crypto Coinference e Blockchain Week Rome, organizzati rispettivamente in data 5/6 Maggio a Bologna e in data 26-28 Maggio a Roma.

*3. Allocazione parte tesoreria in criptovalute *

**A febbraio 2022 il CdA di Soluzione Tasse Spa ha deciso di allocare il 9% della tesoreria, circa 1m€, in criptovalute. Questa scelta rende Soluzione Tasse Spa la prima azienda quotata in Borsa in Italia, e tra le prime in Europa, a trasformare parte della propria tesoreria in questa nuova asset class. Questa scelta si aggiunge a quella già intrapresa a dicembre 2021, con la quale la società annunciava che da gennaio 2022 tutte le aziende del gruppo avrebbero accettato anche criptovalute come forma di pagamento, mantenendosi all'avanguardia e dimostrando al mercato quanto crede in questo settore. La decisione va nel solco delle esperienze di successo di altre grandi aziende di fama mondiale come la casa automobilistica Tesla, la casa di moda Philippe Plein e l'azienda di business intelligence Microstrategy, tra i maggiori detentori di Bitcoin al mondo.

*4. Rebranding *

**Nell'ottica di spiegare meglio al mercato l'ambito operativo del gruppo, che ormai va ben oltre il mondo della fiscalità d'impresa, la società, supportata da un'agenzia specializzata, ha avviato un importante lavoro di rebranding, che porterà la holding a cambiare nome entro la fine del primo semestre 2022, mantenendo il naming "Soluzione Tasse" solo per la divisione fiscale. Il renaming riguarderà anche Soluzione Funding e Quantico Business Consulting, mentre gli altri verticali vedranno cambiamenti solo nel logo e nel lettering.

*5. Organico *

**L'organico del gruppo continua a crescere per sostenere la crescita del business. Il numero di dipendenti e di collaboratori è in crescita per accompagnare le numerose iniziative di business che il Gruppo sta portando avanti in maniera sempre più organizzata.

Il presente comunicato modifica, inoltre, il calendario finanziario degli eventi societari relativi all'esercizio 2022, mediante l'integrazione di seguito riportata (in grassetto):

Data Evento

12 Gennaio 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per l'approvazione dei dati gestionali consolidati del gruppo al 31 dicembre 2021 – non sottoposti a revisione contabile

29 Marzo 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per l'approvazione del progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

27 Aprile 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per l'approvazione del bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e l'approvazione dei dati di ricavo consolidati del gruppo al 31 marzo 2022 – non sottoposti a revisione contabile

27 Maggio 2022 Prima convocazione per la riunione dell'assemblea degli azionisti di Soluzione Tasse per l'approvazione del bilancio della Società e presentazione del bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

30 Maggio 2022 Seconda convocazione per la riunione dell'assemblea degli azionisti di Soluzione Tasse per l'approvazione del bilancio della Società e presentazione del bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

29 Settembre 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 – sottoposta volontariamente a revisione contabile

21 Ottobre 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per l'approvazione dei dati di ricavo consolidati del gruppo al 30 settembre 2022 – non sottoposti a revisione contabile

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, il Gruppo Soluzione Tasse comunica che tale ruolo è attualmente ricoperto dal dott. Daniele Parretta – che riveste anche la carica di CFO della Società – nominato per tale ruolo dal Consiglio di Amministrazione del 20/10/2021.

