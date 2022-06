In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, comunicato al mercato in data 6 maggio 2022 e avviato in data 9 maggio 2022, Somec S.

In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, comunicato al mercato in data 6 maggio 2022 e avviato in data 9 maggio 2022, Somec S.p.A. ("Somec" o la "Società"), rende noto che in data 16 giugno 2022 si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie. Nell'ambito del programma, dal 9 maggio 2022 al 16 giugno 2022, sono state acquistate complessivamente n. 11.500 azioni proprie, pari allo 0,17% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari ad Euro 349.084,20 al prezzo medio ponderato di Euro 30,3552.

A seguito delle suddette operazioni, alla data del 17 giugno 2022, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Somec detiene n. 22.900 azioni proprie, pari allo 0,33% del capitale sociale. Per i dettagli delle operazioni effettuate ed ogni altra ulteriore informazione in merito al programma di acquisto di azioni proprie si rimanda ai comunicati già diffusi e disponibili sul sito internet della Società www.somecgruppo.com (Sezione Investitori/ Comunicati Finanziari).

