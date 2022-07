Somec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, comunica di aver perfezionato due operazioni strategiche per lo sviluppo e il consolidamento della propria divisione dedicata agli interiors personalizzati.

*Acquisizione del 65% del capitale sociale di Budri S.r.l. *

Somec, attraverso la propria controllata Mestieri S.r.l, ha perfezionato l'acquisizione del 65% del capitale sociale di Budri, una delle eccellenze mondiali nella lavorazione del marmo. Come comunicato al mercato in data 23 giugno 2022 il prezzo provvisorio è pari a 7,5 milioni di euro sulla base di un Enterprise value determinato in 16,6 milioni di euro. Per maggiori dettagli sull'operazione si rimanda al predetto comunicato. Budri, storica realtà con sede a Mirandola (Modena), detiene un'ineguagliabile esperienza in campo internazionale nella realizzazione di grandi progetti in marmo su misura e complessi come ville, residenze, hotel, boutiques ed altri edifici di prestigio acquisendo una posizione di primo piano nel settore di riferimento e referenze in tutto il mondo. Opera all'estero attraverso due filiali: Budri Switzerland SA con sede a Lugano e Budri London Ltd con sede a Londra. È presente, inoltre, a Milano in Foro Buonaparte con un proprio showroom.

*Esercizio dell'opzione call sul 20% del capitale sociale di Total Solution Interiors S.r.l. *

Somec ha perfezionato l'esercizio dell'opzione call sul 20% del capitale sociale di Total Solution Interiors S.r.l. (TSI), precedentemente detenuta dai soci di minoranza Alvaro Tagliabue per il 13,5%, Gabriele Tagliabue per il 3,25% ed Eleonora Tagliabue per il 3,25%, raggiungendo così il controllo dell'80% della società, attiva nella realizzazione di progetti di interiors personalizzati. L'accordo di acquisizione, come comunicato in data 14 febbraio 2019, includeva un patto parasociale che regolava l'esercizio disgiunto di opzioni put&call sulle quote dei soci di minoranza ad un prezzo pari a 6 volte l'Ebitda medio del triennio precedente all'esercizio dell'opzione, al netto della Posizione Finanziaria Netta alla data di esercizio della stessa, esercitabili nell'arco temporale di novanta giorni dall'approvazione dei bilanci d'esercizio 2021 ovvero 2022 ovvero 2023. Il prezzo risulta non significativo in base ai parametri sottostanti la formula di esercizio. Somec si riserva la facoltà di esercitare il proprio diritto di opzione d'acquisto sul residuo 20% del capitale sociale di Total Solution Interiors secondo i termini di esercizio di cui al predetto patto parasociale. Con sede in Lombardia, a Cantù, e una filiale a Miami in Florida, TSI opera nell'ambito della progettazione, produzione e installazione di interni su misura nell'ambito navale e civile. L'esperienza dell'azienda si concentra su aree in cui il pregio, l'artigianalità, la qualità, la capacità di gestione del progetto fanno la differenza: lounges, cinema, ristoranti, casinò, discoteche, negozi e aree pubbliche. TSI è riconosciuta e apprezzata nei mercati di tutto il mondo. Oltre all'headquarter di Cantù, TSI dispone di due sedi di progettazione in Italia, ad Aprilia (Latina) e a San Biagio (Treviso).

*Dichiarazioni *

Oscar Marchetto, Presidente di Somec, sottolinea: "Nell'obiettivo di confermarci e rafforzarci quale polo della qualità costruttiva italiana nel mondo, la divisione dedicata alla progettazione e creazione di interiors personalizzati ricopre un ruolo di assoluto rilievo. Intendiamo consolidare ulteriormente la nostra presenza in questo settore, che già oggi detiene un potenziale di crescita davvero significativo e che nei prossimi anni lo vedrà svilupparsi ulteriormente. Le operazioni finalizzate vanno in questa direzione: la storia, il patrimonio di competenze, la consolidata presenza internazionale di realtà come Budri e TSI, espressione del miglior Made in Italy, portano all'interno di Somec Gruppo un valore aggiunto di rilievo".

(RV - www.ftaonline.com)