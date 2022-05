Somec comunica che a partire dal 9 maggio 2022 verrà dato avvio ad un nuovo programma di acquisto di azioni proprie sulla base della delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022. Il programma ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente:

(i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio del piano di incentivazione variabile a lungo termine, del tipo denominato "Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2021-2025" riservato ad alcune delle risorse strategiche del Gruppo, approvato dall'Assemblea soci del 29 aprile 2021;

(ii) disporre di un "magazzino titoli" da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

Gli acquisti saranno effettuati, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, nel rispetto delle condizioni di negoziazione previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, per un quantitativo massimo di n. 11.500 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale della Società, (rappresentative dello 0,17% dell'attuale capitale sociale), entro la data del 30 giugno 2022. Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo Somec alla data del 6 maggio 2022 presso il Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., il potenziale esborso massimo di acquisto connesso all'esecuzione del programma è stimato in circa Euro 400.000.

Gli acquisti avverranno ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052).

Eventuali modifiche al programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

In caso di acquisti, Somec comunicherà a Consob e al mercato le operazioni effettuate nell'ambito del programma secondo la tempistica e le modalità previste dalla normativa applicabile. La Società ha conferito mandato a Intermonte SIM S.p.A. per coordinare e dare esecuzione al programma di acquisto per conto di Somec e prendere le decisioni di negoziazione relative al programma con discrezionalità e in piena indipendenza dalla Società. Alla data odierna Somec possiede n. 22.366 azioni proprie, pari allo 0,32% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Somec.

Per ogni ulteriore dettaglio sull'operazione si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, disponibile sul sito internet della Società.

