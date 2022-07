Somec, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha sottoscritto una lettera di intenti non vincolante (di seguito "l'Operazione") per l'acquisto della maggioranza del capitale sociale di Lamp Arredo S.

Somec, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha sottoscritto una lettera di intenti non vincolante (di seguito "l'Operazione") per l'acquisto della maggioranza del capitale sociale di Lamp Arredo S.r.l. (di seguito "Lamp Arredo"), società italiana avente sede in Quinto di Treviso (TV).

L'Operazione è finalizzata al potenziale ingresso di Lamp Arredo nel perimetro del Gruppo Somec attraverso la controllata Mestieri S.r.l., società costituita nel febbraio 2022 da Somec S.p.A. per ampliare l'offerta di soluzioni nell'ambito dei progetti costruttivi personalizzati di alta gamma del Gruppo.

Lamp Arredo è specializzata nell'ingegnerizzazione e produzione di elementi metallici e si distingue per le elevate competenze nelle lavorazioni dell'acciaio verniciato e dell'inox, così come di materiali pregiati nelle più svariate e creative finiture per opere di altissimo livello estetico. Tali caratteristiche consentono oggi all'azienda di concretizzare la visione concettuale e creativa di famosi designer e architetti, applicata a progetti chiavi in mano su misura e senza vincoli di scala: dall'oggetto minuto, all'arredo, alla facciata intera di un edificio.

Inizia ad operare a fine anni Settanta unendo abile saper fare a tecnologia all'avanguardia, realizzando opere che si trovano oggi in tutta Europa e nel Nord America nelle sedi più prestigiose del retail, di musei, di alberghi e residenze, ed ovunque si richieda una cura meticolosa di ogni dettaglio realizzativo, attraverso la lavorazione dei metalli di qualsiasi genere. Lamp Arredo andrebbe ad arricchire il perimetro di Mestieri S.r.l. che persegue così il proprio progetto di crescita nel Gruppo.

Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha affermato: "La maestria italiana nelle opere e finiture metalliche, di cui da oltre quarant'anni è sapiente interprete Lamp Arredo, arricchirà ulteriormente Mestieri ed il suo percorso di crescita. La rete di competenze d'alta artigianalità che Mestieri punta a sviluppare attraverso player d'eccellenza negli ambiti di riferimento, ci consentirà di creare ulteriore sinergia nei progetti costruttivi d'alta gamma. Da un lato offriremo così a committenti e architetti un ulteriore tassello del saper fare italiano, dall'altro Mestieri potrà ampliare i propri orizzonti, aprendosi a nuove sfide e opportunità".

Maurizio Meneghini, Presidente, nonché socio di maggioranza, anche a nome degli altri soci: "Abbiamo deciso di fare questo passo condividendo la visione imprenditoriale di Oscar Marchetto che, con Mestieri, intende contribuire alla valorizzazione di tradizioni come la nostra, che ogni giorno reinterpretiamo in chiave moderna alla ricerca dell'eccellenza dal 1978. Potremo così beneficiare di nuova linfa per guardare al futuro del nostro business con rinnovato entusiasmo."

La lettera d'intenti sottoscritta è finalizzata all'acquisto di una quota del 60% di Lamp Arredo. Sul restante 40% potrà essere prevista l'assegnazione di opzioni put&call in favore delle parti, esercitabili all'interno di finestre temporali da determinarsi.

L'eventuale sottoscrizione di accordi vincolanti relativi alla potenziale acquisizione e la comunicazione al mercato degli stessi, avverrà una volta raggiunta l'intesa tra le parti su tutti i termini e le condizioni che la regoleranno.

