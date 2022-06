L'assemblea degli azionisti di SosTravel.com (SOS), società con azioni e warrant quotati su Euronext Growth Milan, operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, riunitasi in data 14 giugno 2022 in sessione ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ha approvato – con le maggioranze previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di procedere con un'offerta pubblica di acquisto (c.d. procedura di whitewash) e all'unanimità dei presenti – la fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. ("DDC") in SOS (l' "Operazione").

Sempre in data 14 giugno 2022, dopo l'assemblea dei soci di SOS, anche l'assemblea dei soci di DDC ha approvato l'Operazione. Come già comunicato in data 5 maggio 2022, il perfezionamento della fusione rimane comunque soggetto ad alcune condizioni sospensive, previste dal progetto di fusione e dettagliate anche nel documento informativo relativo all'Operazione disponibile sul sito www.sostravel.com.

L'Assemblea dei soci, in data 14 giugno 2022 ha altresì approvato: i) il nuovo Statuto Sociale – che entra in vigore a partire dalla data del 14 giugno 2022 – recante alcune modifiche al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; ii) lo Statuto Sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione.

Per maggiori informazioni in merito all'Operazione e alle modifiche allo Statuto Sociale si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli azionisti per l'Assemblea dei Soci del 14 giugno 2022(incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione) e disponibile presso la sede legale della Società e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.sostravel.com sezione "informazioni per gli azionisti" nonché sul sito di Borsa Italiana nella sezione Documenti.

"Con l'approvazione dell'assemblea dei soci perfezioniamo la fusione con Digital Destination Company – dichiara Rudolph Gentile - Presidente e CEO di Sostravel. I dati relativi alle prenotazioni della società combined – continua Gentile - registrano sui primi 5 mesi del 2022 + 273% verso l'anno precedente con oltre 8 milioni di euro: le proiezioni per il 2022 vanno oltre le nostre attese".

(GD - www.ftaonline.com)