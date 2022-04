Sourcesense S.p.A. (EGM:SOU) società operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie "Open Source", comunica, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto da parte di Algebris Investments (Ireland) Limited la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, con la quale quest'ultima ha informato la Società, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, di avere superato in data 22 aprile 2022 la soglia rilevante del 5% del capitale sociale rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto, a seguito dell'acquisto di ulteriori 16.500 azioni ordinarie, detenendo n.416.500 azioni pari al 5,03% del capitale sociale. (RV - www.ftaonline.com)

