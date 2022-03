Il Consiglio di Amministrazione di Sourcesense PMI innovativa operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie "Open Source", riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio Civilistico ed il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021, dati non ancora sottoposti a revisione contabile.

Il Consiglio di Amministrazione di *Sourcesense *PMI innovativa operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie "Open Source", riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio Civilistico ed il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021, dati non ancora sottoposti a revisione contabile.

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: "Siamo indubbiamente soddisfatti dell'andamento dell'esercizio scorso che evidenzia una crescita sia in termini di volumi e sia di marginalità. La Società ha visto uno sviluppo costante negli ultimi 5 anni, frutto del continuo impegno, iniziato negli anni precedenti ed in continuità con l'impostazione strategica adottata dal Gruppo, di orientare le attività verso le service line a maggior valore aggiunto che consentono sia un maggior efficientamento che una migliore scalabilità. Ma non vogliamo fermarci qui, proseguiranno gli investimenti in ricerca e sviluppo propedeutici alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi innovativi in grado di anticipare i cambiamenti tecnologici e le attività di scouting di possibili target di acquisizione, focalizzati sull'ampliamento del portfolio prodotti e clienti, con l'obiettivo di accelerare la crescita per vie esterne sulle service line a maggior valore aggiunto".

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 *

**I *Ricavi di Vendita *pari a € 21,2 milioni evidenziano un incremento di circa il 31% rispetto alle vendite del 2020 (€ 16,1 milioni). Questo valore complessivo riassume tendenze differenziate di crescita delle singole service line con Cloud Services e Enterprise Apps che crescono rispettivamente del 29% (€ 3,0 milioni al 31/12/2021) e 82% (€ 0,6 milioni al 31/12/2021). Anche per quanto riguarda le altre service line del Gruppo si registrano risultati positivi e in crescita. In particolare, Solutions cresce del 18% (€ 4,1 milioni al 31/12/2021), Subscriptions si incrementa del 51% (€10,2 milioni al 31/12/2021) e Consulting cresce del 2% (€ 3,4 milioni al 31/12/2021). Il Valore della produzione pari a € 22,6 milioni (€ 17,2 milioni nel 2020) evidenzia un incremento di circa il 31%.

L'*EBITDA *è pari a € 3,0 milioni (€ 2,1 milioni nel 2020). L'importante incremento, circa 44 %, rispetto all'esercizio precedente, è frutto del continuo impegno, iniziato negli anni precedenti ed in continuità con l'impostazione strategica adottata dal Gruppo, di orientare le attività verso le service line a maggior valore aggiunto che consentono sia un maggior efficientamento che una migliore scalabilità.

L'*EBIT *è pari a € 1,9 milioni (€ 1,2 milioni nel 2020).

Il Risultato dell'esercizio si chiude con un utile pari a € 1,4 milioni (utile di € 0,9 milioni nel 2020).

La *Posizione Finanziaria Netta *è positiva (cassa) per € 4,1 milioni con un sensibile miglioramento (+96%) rispetto alla Posizione Finanziaria netta al 31 dicembre 2020 positiva per € 2,1 milioni, nonostante l'incremento del 62% dei debiti finanziari (al 31 dicembre 2021 pari ad € 2,1 milioni) abbondantemente coperto dai flussi di cassa della gestione operativa.

Il *Patrimonio netto *è pari a € 7,5 milioni contro gli € 6,1 milioni al 31 dicembre 2020 con un incremento dovuto all'effetto del risultato di esercizio e alla destinazione a riserve degli utili dell'esercizio 2020.

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO SOURCESENSE S.P.A. *

**I ricavi delle vendite della Capogruppo chiudono a € 18,5 milioni (€ 13,9 milioni nel 2020) evidenziando un incremento del 33%.

L'EBITDA si attesta a € 1,4 milioni (€ 1,0 milioni nel 2020).

Il risultato dell'esercizio si chiude con un utile pari a € 0,583milioni (€ 0,2 milioni nel 2020).

La posizione finanziaria netta è positiva (cassa) per € 2,9 milioni (positiva per € 0,07 milioni al 31 dicembre 2020).

IMPLICAZIONI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 *

**Fin dall'inizio della pandemia, le Società del Gruppo Sourcesense hanno seguito con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del Covid-19 adottando tempestivamente tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia. In sede di redazione del Bilancio consolidato sono stati analizzati i principali rischi finanziari ed operativi a cui è esposto il Gruppo da cui non sono emerse significative criticità.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 *

**Nel corso dell'esercizio 2021 la Capogruppo ha proseguito nella focalizzazione della propria linea di offerta intorno all'approccio cloud native che rappresenta una sintesi compiuta delle esperienze, delle pratiche e delle tecnologie adottate utilizzate in tutte le proprie realizzazioni degli ultimi anni.

*2 febbraio 2021 *- Sourcesense ha firmato con una multinazionale leader nella Grande Distribuzione un contratto del valore di poco superiore ai 300.000 euro per la fornitura di una piattaforma cloud ad alta affidabilità e scalabilità, erogata in modalità SaaS (Software as a Service), che servirà come supporto allo sviluppo della rete distributiva e alla gestione delle infrastrutture delle filiali.

*9 febbraio 2021 *- Sourcesense si è aggiudicata la gara pubblica indetta da CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - per la fornitura triennale di servizi e soluzioni basate su software MongoDB. Il contratto, della durata di 36 mesi e un valore complessivo di 3 milioni di euro, permetterà al sistema universitario e della ricerca di accedere facilmente ai servizi di implementazione e supporto delle soluzioni basate su software MongoDB, utili per la gestione di elevate quantità di dati e la realizzazione di applicazioni moderne e scalabili.

*24 febbraio 2021 *- Sourcesense ha firmato due Accordi Quadro con Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV), primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel credit management, per la fornitura di servizi in ambito Risk Management e Information Technology finalizzati a supportare Cerved in alcune aree del proprio core business, per un periodo di 12 mesi e con un importo complessivo fino a un massimo di 650.000 euro.

*9 marzo 2021 *- Sourcesense ha conferito l'incarico di Nominated Adviser (NOMAD) e di Specialist rispettivamente alla società EnVent Capital Markets Ltd e alla società MIT SIM S.p.A., che subentrano a Integrae SIM S.p.A.

*27 aprile 2021 *- Sourcesense ha raggiunto con un primario Istituto Bancario, leader nei servizi di private banking, un accordo del valore di oltre 320.000 euro per la realizzazione ed erogazione di una piattaforma cloud a supporto dei private banker per l'anno in corso.

*6 maggio 2021 *- Sourcesense comunica di aver firmato un contratto con la più grande peer-to-peer (P2P) lending company europea dal valore complessivo di oltre 250.000 euro che permetterà al cliente di poter gestire i propri flussi di lavoro in modo innovativo, semplificato ed economicamente vantaggioso.

*10 maggio 2021 *- Sourcesense comunica che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla determinazione delle condizioni definitive per l'assegnazione gratuita ed emissione di nuovi n. 8.275.500 Warrant denominati "Warrant Sourcesense 2021-2024" agli azionisti della Società nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta. In data 17 maggio 2021 i Warrant Sourcesense 2021 -2024 hanno iniziato le negoziazioni su AIM.

*26 maggio 2021 *- Sourcesense comunica di aver firmato contratti con due Organi della Pubblica Amministrazione Centrale, per la fornitura di soluzioni e servizi basati su componenti Open Source del proprio network di partner per la digitalizzazione di servizi sia verso gli enti che verso il cittadino. I contratti hanno una durata di 24 mesi e un valore complessivo di oltre 560.000 euro.

*10 giugno 2021 *- Sourcesense ha firmato un contratto con un provider globale di informazioni, analisi e soluzioni per i maggiori mercati mondiali, per la fornitura di prodotti e soluzioni Atlassian. L'accordo, che ha una durata di 12 mesi per un importo complessivo di circa 1 milione di sterline.

*22 giugno 2021 *- Sourcesense ha firmato un contratto dal valore di 360.000 euro con un Gruppo internazionale, leader nel settore delle telecomunicazioni, per la fornitura di una soluzione di gestione degli asset IT presenti nell'ecosistema aziendale, in tutti i tipi di ambiente informatico, dal SaaS, al cloud, ai container, fino ai server virtuali.

*6 luglio 2021 *- Sourcesense ha firmato un contratto dal valore di 300.000 euro con una azienda leader nel settore del betting e del gaming online, per la realizzazione di una piattaforma di gioco online multicanale ad alte prestazioni.

*5 agosto 2021 *- Sourcesense comunica di aver contribuito alla costituzione del Consorzio Italia Cloud, avvenuta il 4 agosto 2021. Il Consorzio Italia Cloud raggruppa alcune delle più significative realtà italiane che operano nell'area del Cloud Computing.

*6 agosto 2021 *- Sourcesense comunica che il Consorzio Italia Cloud ha presentato al Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale una manifestazione di interesse per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

*11 novembre 2021 *- Sourcesense ha firmato un contratto dal valore di oltre 400.000 euro con una primaria compagnia assicurativa italiana per la fornitura di una nuova piattaforma Cloud Native.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021 *

*10 gennaio 2022 *– Sourcesense ha concluso l'operazione di acquisizione di MMUL S.r.l e ha liquidato il corrispettivo relativo all'aggiustamento del prezzo (240.000 euro) previsto dall'accordo. La recente invasione dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio, e la conseguente massiccia introduzione di sanzioni economiche nei confronti della Russia da parte dell'Unione Europea ha gettato il continente in uno scenario di guerra e l'economia mondiale fortemente interconnessa in una prospettiva di forte incertezza. Gli effetti di questa crisi umanitaria e le conseguenze economiche che ne deriveranno non sono al momento prevedibili. Le istituzioni europee ed il governo italiano prevedono un rallentamento della crescita pari all'1-2% ma al momento confermano una crescita economica significativa prevedendo anche misure eccezionali a sostegno dei settori maggiormente colpiti dalle pesantissime sanzioni economiche contro la Russia. L'analisi dei rischi condotta su questo scenario non ha identificato criticità specifiche che possano compromettere l'attività aziendale. Resta inteso però che una spirale depressiva che dovesse coinvolgere tutto il mercato potrebbe indirettamente ridurre gli investimenti del parco clienti aziendale con potenziale impatto anche sull'attività aziendale sia in termini di ricavi che di marginalità.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE *

**Le previsioni del mercato IT sono positive. I segmenti in cui opera la società appaiono essere quelli trainanti. I riscontri ricevuti nel primo semestre dai clienti registrano un positivo andamento degli ordini. Non sono state rilevate flessioni nell'erogazione delle attività già acquisite. Tutti questi elementi combinati non fanno emergere elementi che possano indurre ad un rallentamento nel percorso di crescita. La Società continuerà i propri investimenti in Ricerca e Sviluppo, elemento chiave del proprio modello di business, finalizzati al lancio ed al potenziamento delle service line a maggiore redditività (Cloud Services e le Enterprise Apps). Parallelamente proseguiranno le attività in corso finalizzate all'individuazione ed all'analisi di possibili target di acquisizione, focalizzate sull'ampliamento del portfolio prodotti e clienti, con l'obiettivo di accelerare la crescita per vie esterne sulle service line a maggior valore aggiunto.

*DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO *

**Unitamente all'approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare integralmente il risultato d'esercizio di € 0,583 milioni a riserva straordinaria.

*BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2021 *

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il primo bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021. Il documento è stato redatto secondo l'opzione dei GRI (Standards del Global Reporting Initiative), nello specifico secondo il principio dell'Integrated Reporting e gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU che il Gruppo Sourcesense ha deciso di perseguire. L'impegno verso i principi universali di sostenibilità, diritti umani, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione è il motivo per il quale già dal 2020 Sourcesense è entrata a far parte dello United Nations Global Compact, pubblicando lo scorso anno la prima edizione della nostra UN Communication On Progress.

L'impegno anche nella redazione del Bilancio di Sostenibilità, significa continuare in questo percorso virtuoso e rappresenta un'opportunità per raccogliere e rappresentare l'impegno di Sourcesense economico e di governance, sociale e ambientale attraverso dati e indicatori di natura qualitativa e quantitativa. Per la prima volta sono stati coinvolti attivamente le nostre risorse interne, i nostri Clienti e Fornitori e tutti i nostri Stakeholder principali, per identificare i temi ESG – Environmental, Social e Governance - più rilevanti per la nostra impresa e per valutarne la loro rilevanza, rappresentandoli nella Matrice di Materialità.

*NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE *

**Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì deliberato di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti, tenuto conto delle necessità gestionali conseguenti al nuovo assetto del gruppo, di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo membro munito dei requisiti di indipendenza ed il conseguente incremento del numero di consiglieri da cinque a sei.

*CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA *

**Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria il giorno 27 aprile 2022 in una unica seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio di sostenibilità per l'anno 2021;

Variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un amministratore indipendente;

Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.39/2010 per il periodo 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

