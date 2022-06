Secondo quanto comunicato su base preliminare dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), in giugno il tasso d'inflazione è cresciuto in Spagna al 10,2% annuo dall'8,7% della lettura finale di maggio (8,3% in aprile), contro il 9,0% del consensus.

Secondo quanto comunicato su base preliminare dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), in giugno il tasso d'inflazione è cresciuto in Spagna al 10,2% annuo dall'8,7% della lettura finale di maggio (8,3% in aprile), contro il 9,0% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,8% contro lo 0,8% precedente (0,2% il declino di aprile) e lo 0,6% stimato dagli economisti. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece aumentato del 10,0% annuo (8,5% in maggio) e dell'1,4% mensile (1,5% il precedente incremento).

