LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), in marzo la produzione industriale sale in Spagna dello 0,1% annuo, contro il 2,8% della lettura finale di febbraio (2,0% in gennaio) e il 2,7% del consensus.