Secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), in maggio il deficit della bilancia commerciale è calato in Spagna a 4,76 miliardi di euro dai 6,39 miliardi di aprile (4,64 miliardi in marzo), contro il surplus di 140 milioni del maggio 2021. Nel mese le esportazioni sono cresciute del 28,8% annuo (21,2% in marzo), contro il rimbalzo del 47,1% dell'import (38,9% il precedente progresso).

