Secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), in aprile i prezzi alla produzione sono balzati in Spagna del 45,0% annuo, in rallentamento rispetto al 47,0% della lettura finale di marzo (41,4% in febbraio). Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione ha invece registrato una crescita dell'1,6% contro il 6,7% precedente (2,2% in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)