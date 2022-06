Ulteriore recupero in maggio per la fiducia dei consumatori spagnoli.

Ulteriore recupero in maggio per la fiducia dei consumatori spagnoli. Secondo quanto comunicato dal Centro de Investigaciones Sociológicas (Cis, istituto di ricerca alle dipendenze del ministero della Presidenza di Madrid), l'indice della fiducia dei consumatori ha registrato infatti lo scorso mese in Spagna un rialzo a 76,0 punti dai 74,6 punti di aprile (53,8 punti in marzo).

