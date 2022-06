Secondo quanto comunicato dal Ministerio de Trabajo y Economía Social (il ministero del Lavoro di Madrid), in maggio il numero di disoccupati è calato in Spagna di 99.

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal Ministerio de Trabajo y Economía Social (il ministero del Lavoro di Madrid), in maggio il numero di disoccupati è calato in Spagna di 99.512 unità, contro il declino di 86.260 di aprile (2.900 in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)