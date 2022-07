Spindox S.p.A. (la "Società" o "Spindox", TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) ha sottoscritto un accordo di partnership con Hootsuite, società canadese leader mondiale nel mercato dei servizi e dei prodotti per il social media management. La partnership attribuisce a Spindox il ruolo di rivenditore delle soluzioni di Hootsuite in Italia e Spagna. Nell'ambito dell'intesa, Spindox potrà fornire supporto di Livello 0 ai clienti, nonché consulenza e formazione dell'utilizzo degli strumenti di Hootsuite. La piattaforma Hootsuite integra una serie di servizi per la gestione professionale dei social media, consentendo di collegare molti account e di amministrarli centralmente. Tramite Hootsuite è possibile orchestrare l'attività di social media management su Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Pinterest. La piattaforma consente di pianificare la pubblicazione dei contenutisui diversi outlet e di tenere sotto controllo le performance del proprio piano di social media marketing, attraverso un potente sistema di monitoraggio e reporting. In tal modo il ROI di ogni azione è misurabile con grande precisione. Le attività di supporto ai clienti nella configurazione e nell'utilizzo di Hootsuite saranno curate dal team di analisti e social media specialist di Bixuit, la business Unit di Spindox che presidia i servizi di digital experience, online marketing e visual & content strategy per i clienti del Gruppo.

(RV - www.ftaonline.com)