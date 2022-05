Il Consiglio di Amministrazione di Spindox, società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale nel business delle imprese, ha approvato in data 11 maggio 2022 i principali dati economico-finanziari consolidati relativi ai primi tre mesi dell'esercizio 2022, non assoggettati a revisione contabile.

Al fine di presentare un confronto omogeneo, sono state predisposte le situazioni trimestrali consolidate dell'esercizio 2021.

Il valore della produzione consolidato rilevato nei primi tremesi del 2022risulta pari a euro 19,0 milioni, in crescita del 12,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La soddisfacente performance del valore della produzione, in linea con le previsioni del management, consegue soprattutto all'incremento di volumi registrato nell'ambito di due settori: farmaceutico e bancario-assicurativo.

L'EBITDA consolidato ammonta aeuro 1,5 milioni, con una marginalità pari al 7,7% del valore della produzione(in linea con i primitremesi dell'esercizio precedente). Nel corso dei primi tre mesi del 2022è stata completata l'integrazione all'interno del gruppo Spindox delle attività di Plan Softe Plan Net, società acquisitenel dicembre 2021.

Sono stati altresì avviati i processi formali che condurranno alla fusione delle due società nella controllante Spindox. Il contributo di Plan Net e Plan Soft – consolidate dal 1°gennaio 2022 – ai maggiori volumi registrati dal gruppo Spindox non è quindi determinabile in modo puntuale.

Tale contributo può comunque essere valutato come consistente e stimabile nei due terzi del complessivo aumento del valore della produzioneed è stato particolarmente significativo con riferimento al settore farmaceutico, nel quale il Gruppo Spindox non era presente nel 2021, prima di questa operazione.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2022 risulta positiva (cassa) per un valore pari a euro 5,7 milioni. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre2021era positiva (cassa)e pari a euro 1,2 milioni. L'incremento è in particolare riferito al consolidamento della posizione finanziaria netta positiva (cassa) di Plan Soft e Plan Net pari, al 31 marzo 2022, a euro 4,2 milioni.

«Nonostante lo scenario macroeconomico sfavorevole e il clima incerto di questo inizio d'anno, registriamo nel primo trimestre 2022 una crescita a cifra doppia del valore della produzione e della marginalità - ha dichiarato Giulia Gestri, presidente del consiglio di amministrazione di Spindox - . Si tratta di una performance in linea con le nostre aspettativee con quanto avevamo anticipato agli azionisti.

Vale la pena di evidenziare, in particolare, i progressi realizzati da Spindox nell'ambito del mercato degli operatori bancari e assicurativi, dove la nostra presenza appare sempre più consolidata presso clienti di primaria importanza. Siamo poi molto soddisfatti del modo in cui si è realizzata l'integrazione di Plan Net e Plan Soft nel Gruppo Spindox. Il fatto di essere riusciti a operare subito come un'unica, grande squadra ci ha consentito di conseguire buoni risultati sia nei mercati per noi più nuovi, come quello dell'industria farmaceutica, sia negli ambiti in cui Spindox è attiva da più tempo».

