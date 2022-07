Vendite sui titoli del debito sovrano europeo in giornata. La seduta di MTS si chiude con un rendimento del BTP decennale italiano in rialzo di 16 punti base al 3,37 per cento. Cresce di 17 punti base anche il rendimento del Bund tedesco a quota 1,30 per cento. Lo spread BTP/Bund si pone dunque a 207 punti base. Su MTS cresce di 12 punti base il rendimento dell'Oat francese (1,85%) e di 36 punti base lo yield del Bono spagnolo (2,69%).

