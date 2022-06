In calo di 17 punti base il rendimento del BTP decennale italiano che torna a quota 3,96 per cento.

In calo di 17 punti base il rendimento del BTP decennale italiano che torna a quota 3,96 per cento. Al contempo cresce invece il rendimento del Bund tedesco che si porta all'1,73 per cento. Ne consegue una compressione dello spread BTP/Bund a 221 punti base.La BCE, dopo il consiglio direttivo straordinario di oggi, ha confermato l'impegno contro la frammentazione e annunciato, a fianco della flessibilità del reinvestimento dei rimborsi in scadenza nel portafoglio PEPP, un "mandato ai pertinenti Comitati dell'Eurosistema insieme ai servizi della BCE per accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento anti-frammentazione all'esame del Consiglio direttivo".

