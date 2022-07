Reagiscono i titoli del debito sovrano europeo in tarda mattinata. Il rendimento del BTP decennale italiano cede 8 punti base e si riporta al 3,35% mentre quello del Bund tedesco cede altri 8 punti base e torna all'1,12 per cento. Lo spread si mantiene dunque a 224 punti base.

Diversi i fattori all'attenzione dei mercati del reddito fisso, dalla crisi politica italiana, con le sue potenziali conseguenze anche per l'Eurozona, al deludente dato del Pil cinese (nel II trimestre +0,4% a/a contro attese per un +1% e sul trimestre precedente c'è stato un calo del 2,6% superiore alle attese). Confermato il dato dell'inflazione italiana di giugno all'8%, flette a 26,3 miliardi di euro il deficit commerciale europeo di maggio. Attesi nel primo pomeriggio i dati sulle vendite al dettaglio Usa.

