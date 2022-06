Sprofonda lo S&P500. S&P500 in calo del 3,25% a 3668 punti (con minimo intraday a 3640, allineato al massimo del 9 novembre 2020). Questa accelerazione al ribasso successiva alla violazione del supporto a 3815, dove si colloca il 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, non è certo una bella notizia. Il rimbalzo visto mercoledì si è limitato a testare i massimi del 13 giugno a 3838, praticamente coincidenti con il minimo del 20 maggio, per poi lasciare spazio ad una nuova discesa. Prossimo supporto a 3510 circa, sul 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. Il 50% di ritracciamento è un livello rilevante anche in ottica di medio periodo: ribassi fino a quei livelli conservano una buona probabilità di essere solo delle correzioni temporanee, una fase intermedia della tendenza principale, la violazione di quella percentuale di ritracciamento invece rende probabile il proseguimento del ribasso. Sotto 3640 quindi attesi cali verso 3510. Solo sopra 3860, minimo del 12 maggio, possibile la ricopertura del gap del 13 giugno a 3900. Resistenza successiva a 3950.

(AM - www.ftaonline.com)