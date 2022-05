Stabile in avvio ERG (+0,0% a 33,44 euro) che ha chiuso la seduta di ieri con un risicato rialzo (+0,12%) a 33,44 euro, dopo essere stata per lunghi tratti ben oltre la parità, avendo toccato un massimo a quota 34,74.

Stabile in avvio ERG (+0,0% a 33,44 euro) che ha chiuso la seduta di ieri con un risicato rialzo (+0,12%) a 33,44 euro, dopo essere stata per lunghi tratti ben oltre la parità, avendo toccato un massimo a quota 34,74. Gli acquisti erano scattati in scia alle indiscrezioni di stampa secondo cui il fondo IFM Investors Pty sarebbe interessato a mettere piede nel gruppo delle rinnovabili. L'ipotesi, già emersa a fine marzo, è quella dell'acquisto di una quota di minoranza di San Quirico, la holding con cui la famiglia Garrone controlla il 62,5% di ERG: le risorse che IFM Investors Pty apporterebbe verrebbero utilizzate per sviluppare le attività.

Anche nella giornata di martedì i prezzi avevano toccato un massimo a 35 euro prima di arretrare. Si tratta dei nuovi record assoluti ma nel breve i corsi potrebbero accusare la stanchezza. Per ora la seduta di ieri non aggiunge molto al quadro tecnico, si è trattato di un "inside day" e come tale potrebbe rappresentare solo una pausa del precedente rialzo ma anche l'avvio di una correzione. Indicazioni più precise al superamento di uno dei due estremi del range compreso tra 32,14 e 35 euro. Oltre quota 35 si aprirebbe la strada verso i 40 euro, sul fronte opposto invece primo target a 31 euro poi supporto in area 29,50.

