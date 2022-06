Stanley Black & Decker promuove il chief financial officer Donald Allan al ruolo di chief executive. Da inizio luglio prenderà il posto di James Loree, che guida il gruppo del Connecticut dal 2016. Corbin Walburger assumerà invece la carica di chief financial officer su base temporanea, in attesa di trovare un sostituto di Allan. Stanley Black & Decker aveva chiuso in declino dello 0,83% martedì al Nyse.

