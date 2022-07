Secondo quanto riportato nel weekend dal quotidiano londinese The Times, Starbucks starebbe studiando la vendita del business in Gran Bretagna, a causa della sempre più agguerrita concorrenza di catene rivali come Pret A Manger, Tim Hortons e Costa.

Secondo quanto riportato nel weekend dal quotidiano londinese The Times, Starbucks starebbe studiando la vendita del business in Gran Bretagna, a causa della sempre più agguerrita concorrenza di catene rivali come Pret A Manger, Tim Hortons e Costa. Starbucks ha oltre 1.000 coffe shop in Gran Bretagna, che danno lavoro a circa 4.000 persone. Secondo il Times non sarebbe ancora stato avviato un "processo di vendita formale" ma Starbucks continua a "valutare le opzioni strategiche" per le sue operazioni internazionali di proprietà. Starbucks aveva chiuso in rialzo dell'1,82% venerdì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)