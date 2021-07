Cresce in maturità, consapevolezza e, soprattutto, in dimensioni l'ecosistema dell'innovazione in Italia. Nei primi sei mesi, infatti, si registrano investimenti oltre quota 660 milioni di euro in startup e imprese innovative, un risultato record se si considera che nel 2020 il valore complessivo si era fermato a 729 milioni. E le stime per l'intero 2021 indicano un target superiore a 1,5 miliardi di euro. Sono alcuni dei numeri svelati a #SIOS21 Summer Edition, organizzato venerdì scorso a Firenze da StartupItalia con Nana Bianca nella cornice del Granaio dell'Abbondanza, il nuovo hub digitale del capoluogo fiorentino in collaborazione con Fondazione CR Firenze.

In linea con il format annuale che, quest'anno, ruota attorno al tema "Ask me anything", #SIOS ha fatto luce sul legame tra digital e lifestyle con diversi protagonisti del comparto ed è stato l'occasione per delineare la fisionomia e l'evoluzione del mondo delle startup nel nostro Paese, attraverso tre report realizzati da UpBase, il database dell'innovazione digitale italiana di StartupItalia Alliance.

Dai report emerge che il lifestyle si configura come un motore della ripresa, in virtù della sua forte connessione con il made in Italy e le sue eccellenze. Nel 2020, gli investimenti in questa tipologia di startup, che spaziano dall'home living al food fino a beauty, turismo e moda, sono cresciuti del 200% per un totale di 64 milioni. Un trend che prosegue anche nel 2021, dove ci sono state operazioni rilevanti come i 34 milioni di Cortilia e i 20 milioni di MiScusi. Infine, la fotografia della Toscana, l'ottava regione in Italia per numero di startup con oltre 600 imprese innovative (erano 418 a maggio dell'anno scorso), concentrate tra Firenze (14esima tra le province italiane con 142 imprese innovative), Pisa e Lucca.

Per la Toscana, un ulteriore stimolo potrebbe arrivare dal progetto PRISMA, illustrato a #SIOS21 da Benedetta Squittieri, Assessore all'Innovazione e Agenda Digitale del Comune di Prato che ha lanciato il bando per le startup del settore tessile-moda, con l'obiettivo di sfruttare il potenziale innovativo di tecnologie emergenti come IoT, AI, blockchain e 5G e fare open innovation nelle PMI. Il settore tessile-moda e il Made in Italy sono stati trattati anche in altri panel tra cui quello organizzato in partnership con?Pitti Immagine, nei giorni in cui a Firenze è tornato a svolgersi in presenza Pitti Immagine Uomo per la sua edizione n.100. Sul palco la testimonianza di Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine che, tra le altre cose, ha raccontato l'evoluzione della moda e la capacità di reagire, anche attraverso l'organizzazione dei saloni di Pitti Immagine (Pitti Uomo, Bimbo, Filati), eventi dalla rilevanza internazionale nel giro di due mesi, nonostante le difficoltà legate alla pandemia.

SIOS21 Summer Edition ha visto alternare la testimonianza di protagonisti del mondo fashion e dell'innovazione come Simon Beckerman, fondatore di Depop e protagonista di un exit da 1,6 miliardi di dollari e le storie imprenditoriali e di successo di donne nel format "Unstoppable Women". Dietro il filone tematico del lifestyle sono emersi diversi spunti sull'innovazione, dalla trasformazione culturale del consumatore all'importanza dei dati per guidare le decisioni di business, dalla necessità di accrescere le competenze professionali e creare un ponte efficace con la domanda fino al nuovo mondo phygital e alle proposte per arricchire ed evolvere tutto l'ecosistema.

In chiusura è stata premiata l'impresa vincitrice della Instal 4 Startup Challenge: si tratta di Blaster Foundry, costituita a febbraio 2021 a Catania. È una startup innovativa che offre servizi di advergame, realizzati per comunicare messaggi pubblicitari per conto dei brand all'interni dei videogiochi. L'azienda ha superato Billalo, società che si occupa di pubblicità esterna tradizionale, e MLcube, spin-off del Politecnico di Milano, che fornisce consulenza e soluzioni nell'ambito dell'AI. Tutte e tre le startup concorreranno al premio Startup dell'Anno, che verrà consegnata a dicembre del 2021 in occasione dell'ultima tappa annuale di #SIOS21, in programma a Milano.

"Il 2021 è un anno cruciale per l'ecosistema italiano delle startup e dell'innovazione, per esempio il MISE ha varato gli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative. Certo è una norma che ha aiutato molto, però bisogna fare di più e StartupItalia è in prima linea nella richiesta di defiscalizzazione degli investimenti in capital gains. Lo Stato può dare il suo supporto, e c'è ancora molto da fare a tutti i livelli, per accompagnare lo sviluppo di un mercato che, finalmente, si sta muovendo anche in Italia e che comincia ad attirare gli investimenti internazionali, come dimostrano le 10 operazioni di investitori esteri registrate nel primo semestre. Le proiezioni indicano che gli investimenti quest'anno potrebbero andare oltre il tetto di 1,5 miliardi di euro posizionando l'Italia a livello degli altri Paesi europei - commenta Filippo Satolli, CEO StartupItalia e coordinatore StartupItalia Alliance in conclusione della seconda tappa di SIOS21 a Firenze -. La sola CDP Venture Capital, per esempio, ha mosso più di 400 milioni di euro di investimenti quest'anno, dobbiamo lavorare affinché si riesca a catturare anche l'attenzione dei privati. Il nostro compito è dar voce alle startup e all'innovazione italiana in tutte le sue forme. Infatti, quest'anno "Road to SIOS" (la serie di eventi che culmina con l'appuntamento conclusivo a dicembre a Milano) si arricchisce di una nuova tappa: SIOS21 Giffoni in programma a ottobre. L'obiettivo di questo nuovo evento è essere ancora più vicini al sistema dell'innovazione italiano incontrando gli operatori sul territorio per creare nuove occasioni di scambi e di confronti culturali ed economici".

Andato in scena in versione Phygital, l'evento ha generato oltre 500.000 visualizzazioni, picco di 4.100 utenti collegati contemporanei. Le top 3 regioni di provenienza degli spettatori sono Lombardia, Lazio e Campania che, a ottobre, accoglierà la nuova tappa di Giffoni.

Come consueto, Radio 105 , con i conduttori di Tutto bene a 105, Alessandro Sansone e Annie Mazzola, ha accompagnato la pausa pranzo intervistando cinque startup dell'area lifestyle: Rifò Lab; Treedom; Overdroid; Recreo; Vitamina. A dicembre queste 5 sigle concorreranno al premio Radio 105 Special Award.

Media Partner della tappa estiva di #SIOS21 le testate del Gruppo Monrif: QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. #SIOS21 Summer Edition è stato realizzato con il patrocinio di Federchimica Assobiotec. Main Sponsor: Cisco, Enel, Google Cloud, Hoverture, Il Granaio dell'Abbondanza con Fondazione CR Firenze, Infratel Italia, INNOIS - Innovazione e Idee per la Sardegna e Nohup Smart Sponsor: Fessura, illimity e Jamin Sponsor Tecnico: The Stellar

(AC - www.ftaonline.com)