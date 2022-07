Elliot Hentov, Head of Macro Policy Research di *State Street *Global Advisors, ha così commentato le dimissioni del premier britannico Boris Johnson e le possibili conseguenze sui mercati.

"Le dimissioni del premier Johnson dovrebbero avere un impatto limitato sul mercato. Il suo successore dovrà perseguire una modesta espansione fiscale, ma il merito di quest'ultimo dipenderà dal suo successore. La politica estera dovrebbe essere leggermente meno conflittuale nei confronti dell'UE, mentre la politica da falco nei confronti dell'Ucraina dovrebbe rimanere invariata.

In termini generali, la continuità politica reggerà. Sulla maggior parte delle questioni, non vi è la volontà di un cambio di rotta rivoluzionario; non ci sono in effetti grandi proposte politiche, perciò è difficile immaginare che un nuovo premier le possa inventare prima delle elezioni del 2024.

Entro certi limiti, sarà necessario un impulso fiscale. In primo luogo, è probabile che l'economia registri una contrazione netta e visibile quando il nuovo premier assumerà l'incarico. In secondo luogo, il nuovo premier dovrà utilizzare il primo bilancio per lasciare un segno. Ciò che rimane incerto è la composizione dell'impulso fiscale; candidati come Sunak propendono per sgravi fiscali che dipendono dalla crescita o sono neutrali per il bilancio, mentre altri candidati propendono per sgravi fiscali finanziati dal debito. Dal punto di vista politico, ciò si ricollega al fatto che gli strateghi del partito vedono una maggiore minaccia nell'Inghilterra meridionale ricca (sfida da parte dei LibDem centristi) o nell'Inghilterra settentrionale meno ricca (sfida da parte dei laburisti).

La politica estera potrebbe registrare i maggiori cambiamenti, considerato che il nuovo premier avrà bisogno di un confronto con l'UE o viceversa. L'euroscetticismo non è più un fattore che permette di conquistare voti nella popolazione in generale quando si è fuori dall'UE e questo dovrebbe valere anche per il Regno Unito. Per quanto riguarda l'Ucraina, è probabile che l'istinto churchilliano di Johnson di sostenere l'Ucraina come un falco sopravviva a prescindere dal premier entrante.

La sterlina è salita in media del +2,6% nel primo anno degli ultimi cinque primi ministri. A parità di condizioni, un'espansione fiscale leggermente maggiore e un inasprimento monetario più marcato dovrebbero sostenere un po' la sterlina. Ma di questi tempi, le condizioni sono tutt'altro che pari e le dinamiche macro rimangono pericolosamente negative per la sterlina, a prescindere dalle dimissioni del primo ministro. Lo stesso vale per i tassi e i costi di finanziamento. Il cambio di leadership politica non è abbastanza significativo da influenzare i fondamentali.

C'è una piccola possibilità che i titoli azionari britannici anticipino gli sgravi fiscali, ma la politica e le politiche si concentreranno sugli aiuti per le famiglie e qualsiasi taglio delle imposte sulle imprese sarà minimo".

(GD - www.ftaonline.com)