Netto calo per i titoli del settore industriale e anche per Stellantis -2,9% che avvierà la riorganizzazione della rete europea dei concessionari nel giugno 2023.

di Financial Trend Analysis

Netto calo per i titoli del settore industriale e anche per Stellantis -2,9% che avvierà la riorganizzazione della rete europea dei concessionari nel giugno 2023. L'operazione partirà da Austria, Belgio e Paesi Bassi e dai marchi premium e di veicoli commerciali in tutti i mercati continentali. Lo ha annunciato il responsabile delle vendite Enlarged Europe.

(SF - www.ftaonline.com)