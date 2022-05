Bene Stellantis +2,8% nonostante il -41% di immatricolazioni in Italia ad aprile contro il -33% del mercato. Il gruppo ha annunciato che la controllata Free2move ha annunciato la firma di un accordo per l'acquisizione della società di car sharing Share Now, joint venture costituita nel 2019 da BMW Group e Mercedes-Benz Mobility. Annunciati anche investimenti pari a 2,8 miliardi di dollari per il potenziamento della produzione di veicoli elettrici negli stabilimenti canadesi di Windsor and Brampton. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

