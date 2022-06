Stellantis ha premiato oggi 12 dei suoi fornitori globali in nove categorie per la loro straordinaria qualità, il loro impegno e la loro eccellenza operativa nel 2021.

Maxime Picat, Chief Purchasing e Supply Chain Officer e altri membri del Top Executives team di Stellantis hanno annunciato i vincitori durante un incontro virtuale al quale hanno partecipato oltre 100 fornitori.

"Congratulazioni ai 12 vincitori per il loro eccezionale contributo a Stellantis," ha affermato Maxim Picat. "Sono la prova che, a prescindere dall'ambiente, i grandi team possono fare la differenza. Essere in grado di pianificare e agire correttamente in questo contesto è un vero e proprio vantaggio competitivo che crea valore per tutti gli stakeholder. L'ambizione di Stellantis e l'attuale contesto in cui operiamo ci porteranno a rafforzare le nostre partnership e a trovare nuove soluzioni, nuovi modelli di business e nuove opportunità in collaborazione con i nostri partner commerciali."

Come previsto nel piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha sottolineato l'intenzione di voler raggiungere il 100% del mix di vendite BEV di autovetture in Europa e il 50% di autovetture e veicoli leggeri negli Stati Uniti, riducendo al contempo la complessità e i costi del 40%. Questi obiettivi sono fondamentali per il team purchasing e supply chain in quanto Stellantis si sta adoperando per fornire un trasporto pulito, sicuro e conveniente per tutti.

"Con la vostra innovazione ed efficienza, la nostra organizzazione e il nostro grande piano strategico possiamo creare un enorme valore e contribuire a una mobilità pulita, sicura e accessibile per i nostri clienti," ha detto Picat ai fornitori. "Ma per farlo, dobbiamo rafforzare le nostre relazioni. Credo fermamente nell'importanza delle relazioni con i fornitori. Più comunicazione. Più trasparenza. Una visione più condivisa del futuro."

(RV - www.ftaonline.com)