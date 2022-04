Stellantis N.V. annuncia che, a partire dal 27 giugno 2022, Jean-Michel Billig, già dirigente di Naval Group, entrerà nel gruppo Stellantis con l'incarico di Chief Technology Officer per lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno. Stellantis annuncia inoltre, che il CEO del marchio Opel Uwe Hochgeschurtz assumerà anche la responsabilità della commercializzazione dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno a livello mondiale.

"L'ampia esperienza di Jean-Michel nell'industria aeronautica, aerospaziale, automobilistica e navale, porterà nuove idee che consentiranno a Stellantis di accrescere le proprie ambizioni nella vendita di celle a combustibile a idrogeno e di soddisfare l'ampia gamma di requisiti previsti per la mobilità a zero emissioni," ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. "Avere Jean-Michel e Uwe in queste posizioni complementari è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno per rafforzare la leadership nel campo della tecnologia delle celle a combustibile alimentate a idrogeno e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità del nostro piano strategico Dare Forward 2030."

Jean-Michel Billig ha iniziato la sua carriera nel 1988 nella divisione Helicopter di Aerospatiale, per poi passare alla Schlumberger Industries. Nel 1995 ha assunto la carica di Marketing Director for the Americas in Aerospatiale. Nel 1998 si è trasferito in Airbus, dove successivamente ha diretto le divisioni Avionic Equipment Purchasing e Systems Engineering, quindi è diventato CTO di Eurocopter. Nel 2012 è stato nominato Executive Vice President Engineering, Quality and IS del Gruppo Renault. Nel 2015 ha assunto la carica di CEO Zodiac Seats presso Zodiac Aerospace, quindi nel 2017 è entrato in Naval Group in qualità di EVP dell'Australian Future Submarine Program. Billig riporterà al Chief Engineering Officer Harald Wester e, dal punto di vista funzionale, a Ned Curic, Chief Technology Officer.Uwe Hochgeschurtz aggiunge il nuovo ruolo all'attuale posizione di CEO del marchio Opel, che ricopre da settembre 2021. Guiderà un team dedicato a rafforzare la strategia commerciale dell'azienda con un iniziale focus specifico sul mercato europeo.

Lo scorso anno Stellantis ha dato il via alla sua efficiente soluzione a celle a combustibile alimentate a idrogeno a zero emissioni, sistema che unisce i vantaggi delle celle a combustibile a idrogeno a quelli della tecnologia delle batterie in un veicolo elettrico. Si tratta di una proposta particolarmente adatta alle esigenze dei proprietari di veicoli commerciali leggeri che richiedono lunga percorrenza, rapidità di rifornimento e zero emissioni, senza compromessi in termini di capacità di carico.

