Stellantis ha chiuso la seduta di venerdì in rialzo del 3,2%, reagendo dopo il pesante calo del giorno precedente. Il ribasso era arrivato in scia ai dati del primo trimestre, chiuso con ricavi netti per 41,5 miliardi di euro, +12% a/a e sopra le attese, nonostante un calo del 12% delle consegne "principalmente a causa della mancata evasione di ordini per l'approvvigionamento di semiconduttori". Confermata la guidance 2022 "nonostante le condizioni sfavorevoli in termini di approvvigionamenti e di inflazione, grazie al successo dei modelli e alle partnership strategiche". Equita, Banca Akros e Intesa Sanpaolo hanno ridotto i rispettivi target ma con raccomandazioni buy confermate. Graficamente il titolo ha archiviato venerdì una candela settimanale "hammer", come la precedente, dalle implicazioni rialziste con base a 12,20, sul 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, supporto già toccato il 7 marzo. Oltre 13,20 atteso il test di 13,91, lato alto del gap del 19 aprile, poi resistenza a 15,52, sul massimo del 29 marzo e dunque potenziale base per la realizzazione di un doppio minimo che possa rilanciare le ambizioni di crescita dei prezzi. Solo sotto 12,09 rischio di cali anche estesi con target fino a 10,35 circa.

