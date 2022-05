Stellantis +3,8% scatta in avanti e si riscatta dopo la flessione di ieri in scia ai dati del primo trimestre chiuso con ricavi netti per 41,5 miliardi di euro, +12% a/a e sopra le attese, nonostante un calo del 12% delle consegne "principalmente a causa della mancata evasione di ordini per l'approvvigionamento di semiconduttori".

Stellantis +3,8% scatta in avanti e si riscatta dopo la flessione di ieri in scia ai dati del primo trimestre chiuso con ricavi netti per 41,5 miliardi di euro, +12% a/a e sopra le attese, nonostante un calo del 12% delle consegne "principalmente a causa della mancata evasione di ordini per l'approvvigionamento di semiconduttori". Confermata la guidance 2022 "nonostante le condizioni sfavorevoli in termini di approvvigionamenti e di inflazione, grazie al successo dei modelli e alle partnership strategiche". Equita, Banca Akros e Intesa Sanpaolo hanno ridotto i rispettivi target ma con raccomandazioni buy confermate.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)