Stellantis perde il 4,24% a 12,286 euro. Questa mattina l'Acea ha diffuso i dati sulle immatricolazioni a maggio in Europa. Nei paesi Ue, Efta e in Gran Bretagna sono state immatricolate 948.149 auto, il 12,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Il gruppo Stellantis ha immatricolato 191.489 veicoli, il 14,6% in meno su base annua.

