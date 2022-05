Lieve calo per Stellantis -0,3%. Reuters riferisce che la controllata americana FCA US avrebbe intenzione di patteggiare con Department of Justice USA una penale da 300 milioni di dollari per chiudere, dichiarandosi colpevole, un'indagine per supposta frode sulle emissioni di veicoli diesel nel periodo 2014-2016.

