STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ospiterà oggi a Parigi (Francia) il suo Capital Markets Day. L'evento e il webcast in diretta prevedono un'introduzione di Jean-Marc Chery, President & Chief Executive Officer, seguita da presentazioni dell'executive management, che condivideranno dati dettagliati riguardanti la strategia di ST, le principali tendenze del mercato e opportunità di crescita, gli sviluppi a livello di produzione, tecnologia e prodotti, la strategia per la sostenibilità e ESG e la creazione di valore. La seguente tabella riepilogativa contiene le aspettative della Società in merito al piano operativo e di vendite precedentemente annunciato per i ricavi dell'anno 2022 e la nuova ambizione per il 2025-27, che sarà comunicata in occasione dell'evento odierno.

Piano per anno 2022:

Ricavi: 14,8 – 15,3 miliardi di dollari

Margine lordo: ~46%

Margine operativo: 24% - 26%

Margine EBITDA: -

Free Cash Flow*: >700 milioni di dollari

Ambizione per 2025-27:

Ricavi: 20+ miliardi di dollari

Margine lordo: ~50%

Margine operativo: >30%

Margine EBITDA: >40%

Free Cash Flow*: >25%

*Parametro non U.S. GAAP.

I dati finanziari si basano su un tasso di cambio di circa 1,12 dollari = 1,00 euro.

Nel quadro di una value proposition invariata imperniata su una crescita sostenibile e profittevole, diretta a fornire abilitatori che facciano la differenza per i clienti e permeata da un forte impegno per la sostenibilità, ST farà leva sulla sua focalizzazione decisa da tempo su tre abilitatori a lungo termine: mobilità intelligente, gestione della potenza e dell'energia, IoT e connettività. L'ambizione di ST di realizzare ricavi per 20 e oltre miliardi di dollari si fonderà sulla forza del modello dell'azienda quale IDM (Integrated Device Manufacturer, produttore integrato di dispositivi) e sulla relazione con i clienti; si baserà inoltre sulla sua strategia consolidata per le applicazioni e i mercati finali, orientata a una leadership ad ampio raggio nei settori Industriale e Automotive e a posizioni di leadership selettive nella Personal electronics e in Communications equipment, Computers & Peripherals. È previsto che questa ambizione sui ricavi sia trainata da: 1) il core business della Società che, facendo leva sulla tecnologia e sulla leadership di mercato di ST, è previsto crescere in linea con il suo mercato consolidato; e 2) le aree in forte crescita, all'interno o prossime al core business di ST, in cui la Società detiene o punta alla leadership di mercato e sta investendo in tecnologia, talenti, sviluppo di prodotti e produzione. Temi e relatori del Capital Markets Day:

• Introduzione – Jean-Marc Chery, President & CEO

• Automotive e prodotti discreti e opportunità di business – Marco Monti, President, Automotive and Discrete Product Group (ADG)

• Prodotti analogici, MEMS e sensori e opportunità di business – Marco Cassis, President, Analog, MEMS and Sensors Group (AMS), Head of Strategy, System Research and Applications, Innovation Office di ST

• Microcontrollori e comunicazione RF e opportunità di business – Remi El-Ouazzane, President, Microcontrollers and Digital ICs Group (MDG)

• Produzione e tecnologia – Orio Bellezza, President, Technology, Manufacturing, Quality and Supply Chain

• Strategia di sostenibilità e ESG – Rajita D'Souza, President, Human Resources and Corporate Social Responsibility

• Panoramica finanziaria – Lorenzo Grandi, President, Finance, Purchasing, ERM & Resilience, Chief Financial Officer

La Società trasmetterà in diretta da Parigi (Francia) il webcast del suo Capital Markets Day 2022 giovedì 12 maggio, dalle 9:00 alle 13:15. Il webcast, che comprenderà contenuti video, audio e slide di presentazione, sarà accessibile in diretta dal sito web di ST, cmd.st.com. Tutti i materiali delle presentazioni potranno essere scaricati dal sito web poco prima dell'inizio del webcast e una registrazione dell'evento sarà resa disponibile sul sito web dopo la sua conclusione.

(RV - www.ftaonline.com)