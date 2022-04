STM +2,0% in bella evidenza. Equita conferma la raccomandazione hold e il target a 42 euro ma incrementa del 6% la stima sull'utile per azione 2022 e dell'8 e 3 per cento rispettivamente quelle sull'EBIT 2022 e 2023. Ieri STM mattina ha comunicato i risultati del primo trimestre 2022. I ricavi sono saliti del 17,6% a/a a 3,55 miliardi di dollari, il margine lordo al 46,7% (39,0% un anno fa), il margine operativo al 24,7% (14,6%) e l'utile netto a 747 milioni (+105,1% dai 364 del trim1 2021). I dati sono migliori delle attese, così come la guidance per il secondo trimestre: ricavi a 3,75 miliardi (+5,8% t/t) +/- 3,5%, margine lordo al 46,0% +/- 2,0%. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

