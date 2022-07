STM -1,4% in rosso a causa delle indicazioni fornite ieri sera da Micron Technology (-1,32% la chiusura al NASDAQ, -3,6% nel pre-market).

di Financial Trend Analysis

STM -1,4% in rosso a causa delle indicazioni fornite ieri sera da Micron Technology (-1,32% la chiusura al NASDAQ, -3,6% nel pre-market). Il colosso dei chip di memoria ha comunicato che prevede che le vendite di smartphone nel secondo semestre saranno significativamente inferiori alle attese. Per STM il settore smartphone è basilare dato che il suo cliente principale è Apple (-1,80% in chiusura, -0,8% nel pre-market).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)