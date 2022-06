STM pesante con Intel. Ieri Intel ha messo in guardia gli investitori nei confronti di un rallentamento della domanda. Inoltre gli esperti di Citi Research hanno ipotizzato che Intel nel secondo trimestre potrebbe annunciare utili più deboli del previsto. STM attualmente è in calo del 2% a 36.24 euro. L'ultima seduta è terminata a 36.985 euro con una variazione dello 0.52%, i prezzi hanno oscillato tra 36.645 e 37.33 euro. Nel 2022 il titolo è in ribasso del -15.48%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 38.565 e a 33.41 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 36.741 e a 36.710, sono incrociate al rialzo, una situazione tipica di un uptrend. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 37.463, al di sopra di quella atteso il test di area 38.405 euro. Un supporto di breve è individuabile a 36.038, già testato dai minimi odierni a 35.97, in caso di una nuova violazione atteso il test di 35.555 euro.

