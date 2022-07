Bene STM, +0,9% a 31,0950 euro, che ha siglato un accordo con GlobalFoundries per la realizzazione di un nuovo impianto manifatturiero di produzione di semiconduttori su wafer di silicio da 300 mm.

di Financial Trend Analysis

Bene STM, +0,9% a 31,0950 euro, che ha siglato un accordo con GlobalFoundries per la realizzazione di un nuovo impianto manifatturiero di produzione di semiconduttori su wafer di silicio da 300 mm. Si tratta di un investimento da diversi miliardi di euro a Crolles (Francia) e sarà sostenuto in misura significativa dallo Stato transalpino. Ricordiamo la scorsa settimana i dati diffusi dalla Semiconductor Industry Association: a maggio le vendite globali di semiconduttori hanno toccato il record storico a 51,8 miliardi di dollari, +18% su maggio 2021. L'analisi del grafico di STM mette in evidenza il rimbalzo dal minimo da fine 2020 a 27,4050 euro toccato martedì scorso. Un recupero duraturo è atteso solo con il superamento degli ostacoli a 31 e 32,50, con obiettivi a 35 e 38,00-38,50. Sotto 27,4050 appoggi a 25,75 e 22,85.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)